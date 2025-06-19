Сразу семь рублей смогут экономить омичи в поездках на общественном транспорте

«Даже с учетом изменения с 1 июля стоимости проезда для омичей, текущие тарифы пассажирских предприятий, утвержденные РЭКом, остаются на 13 и более рублей выше провозной платы. Разница ложится на городской бюджет, который продолжает быть дефицитным. При этом цены растут на все, в том числе, на топливо и запчасти. А нам еще нужно платить достойную заработную плату водителям и обновлять подвижной состав, развивать городскую инфраструктуру», — добавил председатель профильного комитета Юрий Арчибасов.