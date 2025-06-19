Сразу семь рублей смогут экономить омичи в поездках на общественном транспорте

Сегодня, 19 июня, на заседании комитета Омского горсовета депутаты рассмотрели предложение о корректировке размера оплаты проезда в общественном транспорте. Комитет Горсовета по транспортной инфраструктуре поддержал решение, которое позволит снизить для омичей стоимость проезда.
Согласно грядущим изменениям, с 1 июля пассажиры заплатят за разовую поездку на три рубля больше при безналичном расчете, и на пять рублей больше при оплате «живыми» деньгами. Необходимость увеличения цены продиктована ростом тарифов на коммунальные услуги, повышением стоимости горюче-смазочных материалов, запчастей и общей инфляции. При этом, депутаты предоставили возможность значительной экономии омичам, рассчитывающимся электронными деньгами.
Так омичи, совершающие оплату проезда по банковской карте, «Омке» или с помощью QR-кода, смогут сэкономить сразу семь рублей по сравнению с теми, кто рассчитывается за проезд наличными. На данный момент эта разница составляет пять рублей: одна поездка за наличные обходится в 40 рублей, при использовании электронных денег — в 35.
«Наша цель не только в обеспечении стабильной работы городского пассажирского транспорта, но и в снижении финансовой нагрузки на омичей при оплате ими проезда в пассажирском транспорте. Серьезное уменьшение стоимости провозной платы при использовании электронных средств станет хорошим стимулом для омичей рассчитываться за проезд безналично, что дополнительно приведет к уменьшению оборота наличных денег в пассажирском транспорте и, как следствие, снижению затрат транспортных предприятий в части инкассации», — отметил на заседании комитета заместитель мэра Омска Владимир Куприянов.
По итогам заседания комитета депутаты поддержали предложение о дальнейшем повышении привлекательности безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Таким образом, с 1 июля расчеты без использования наличных средств в троллейбусах, трамваях и автобусах, которые курсируют по маршрутам с регулируемым тарифом, станут выгоднее. Окончательное решение по данному вопросу будет принято уже на следующей неделе на очередном пленарном заседании Горсовета.
«Даже с учетом изменения с 1 июля стоимости проезда для омичей, текущие тарифы пассажирских предприятий, утвержденные РЭКом, остаются на 13 и более рублей выше провозной платы. Разница ложится на городской бюджет, который продолжает быть дефицитным. При этом цены растут на все, в том числе, на топливо и запчасти. А нам еще нужно платить достойную заработную плату водителям и обновлять подвижной состав, развивать городскую инфраструктуру», — добавил председатель профильного комитета Юрий Арчибасов.
Отметим, что большинство омских частных перевозчиков, особенно работающие в нерегулируемом секторе, уже давно подняли провозную плату до 45 рублей. Так что муниципальный транспорт, как и прежде, останется максимально доступным.