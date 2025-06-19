Axios: Трамп не уверен в успехе атак США на Иран

Сомнения Трампа в уверенности американской кампании на стороне Израиля объясняют, почему он до сих пор не санкционировал удары по Ирану, говорится в статье.
Как предполагает издание, если Трамп вступит в войну против Ирана, то почти наверняка для уничтожения завода по обогащению урана в Фордо, который находится в горах к югу от Тегерана.
В Израиле опасаются, что, если Фордо переживет войну, Иран восстановит свою ядерную программу и ускорит разработку ядерного оружия. У Израиля нет противобункерных бомб, необходимых для уничтожения Фордо с воздуха, а также бомбардировщиков B-2 для их доставки. У США есть и то, и другое в пределах досягаемости полета от Ирана. «Мы единственные, у кого есть возможность сделать это, но это не значит, что я собираюсь это сделать. Меня все спрашивали об этом, но я еще не принял решения», — сказал Трамп в среду, когда его спросили, считает ли он необходимым уничтожить Фордо.
Хотя представители Пентагона заверили Трампа, что они смогут уничтожить Фордо с помощью противобункерной авиационной супербомбы (MOP), Трамп до сих пор сомневается: MOP никогда не использовались на поле боя, хотя в процессе разработки они прошли несколько испытаний.
Подобную операцию израильский спецназ провел в сентябре прошлого года, хотя и в меньших масштабах. Тогда они уничтожили подземный ракетный завод в Сирии, установив и взорвав там взрывчатку. Теперь, когда Израиль полностью контролирует воздушное пространство Ирана и нанес тяжелый удар по иранским военным, этот вариант кажется менее экстремальным, чем раньше, отмечает Axios.
У меня есть идеи. Но мне нравится принимать решение в последнюю секунду.