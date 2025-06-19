Axios: Трамп не уверен в успехе атак США на Иран

В Израиле опасаются, что, если Фордо переживет войну, Иран восстановит свою ядерную программу и ускорит разработку ядерного оружия. У Израиля нет противобункерных бомб, необходимых для уничтожения Фордо с воздуха, а также бомбардировщиков B-2 для их доставки. У США есть и то, и другое в пределах досягаемости полета от Ирана. «Мы единственные, у кого есть возможность сделать это, но это не значит, что я собираюсь это сделать. Меня все спрашивали об этом, но я еще не принял решения», — сказал Трамп в среду, когда его спросили, считает ли он необходимым уничтожить Фордо.