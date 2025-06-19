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В Самаре терапевтическое отделение больницы № 4 открыли после капремонта

В Самаре возобновило свое работу одно из терапевтических отделений.

В Самаре возобновило свое работу одно из терапевтических отделений.

Речь идет о терапевтическом отделении № 3, которое было закрыто на капитальный ремонт. Теперь оно готово принимать пациентов с обновленными кабинетами.

Главврач учреждения рассказала, что в здании не было ремонта больше 40 лет. Не менялись даже коммуникации.

Теперь же проведены все необходимые работы.

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