На Ярыгинской набережной Красноярска появился новый бронзовый суслик-борец

19 июня на Ярыгинской набережной в Красноярске завершился монтаж второй бронзовой фигурки суслика.
Теперь этот смелый борец, сбежавший с Татышева, занимает свое место на перилах напротив сцены, гордо глядя на прохожих с упертыми в бока лапами.
Стоит отметить, что его «сосед» — суслик-речник на Центральной набережной — уже завоевал популярность среди горожан, которые приносят ему монетки и потирают носик для удачи. Этот суслик получил имя Красик.
В общей сложности в городе планируется установить 10 бронзовых фигурок зверьков.