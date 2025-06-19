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На Ярыгинской набережной Красноярска появился новый бронзовый суслик-борец

19 июня на Ярыгинской набережной в Красноярске завершился монтаж второй бронзовой фигурки суслика.

19 июня на Ярыгинской набережной в Красноярске завершился монтаж второй бронзовой фигурки суслика.

Теперь этот смелый борец, сбежавший с Татышева, занимает свое место на перилах напротив сцены, гордо глядя на прохожих с упертыми в бока лапами.

Стоит отметить, что его «сосед» — суслик-речник на Центральной набережной — уже завоевал популярность среди горожан, которые приносят ему монетки и потирают носик для удачи. Этот суслик получил имя Красик.

В общей сложности в городе планируется установить 10 бронзовых фигурок зверьков.