В Перми начался капремонт спорткомплекса «Прикамье»

Сейчас ведется демонтаж старых слоев утеплителя крыши. Подготовив все помещения, подрядчик отремонтирует кровлю, установит новый утеплитель, заменит огнезащитное покрытие потолочных балок, проведет отделку стен, полов и потолков, отремонтирует подпорную стенку и деформационные швы. Кроме того, предстоят замена системы наружного водопровода, расширение прыжковой ямы, отделка фасадов самого здания и трибуны, замена сидений и ограждений.