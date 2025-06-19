В Перми начался капремонт спорткомплекса «Прикамье»

На стадионе «Прикамье» в Перми стартовала реконструкция спортивных помещений по региональной программе капитальных ремонтов.
Сейчас ведется демонтаж старых слоев утеплителя крыши. Подготовив все помещения, подрядчик отремонтирует кровлю, установит новый утеплитель, заменит огнезащитное покрытие потолочных балок, проведет отделку стен, полов и потолков, отремонтирует подпорную стенку и деформационные швы. Кроме того, предстоят замена системы наружного водопровода, расширение прыжковой ямы, отделка фасадов самого здания и трибуны, замена сидений и ограждений.
В целом модернизация объекта обойдется примерно в 83 млн рублей. По краевой программе капремонтов муниципальных объектов спорта администрация Перми получила 30 млн рублей, еще 53 млн выделено из муниципального бюджета.
Стадион «Прикамье» — основной спортивный объект для жителей правого берега Камы. Здесь тренируются ведущие легкоатлеты, например, именно здесь заслуженный тренер России Татьяна Лодочникова готовила к Паралимпийским играм Евгения Торсунова.