В Иркутской области возобновляют ограничения на посещение лесов

В Иркутской области с 20 июня повторно вводится запрет на посещение лесов и въезд транспорта при установлении третьего и более высокого класса пожарной опасности. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, соответствующий приказ подписал министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.
Ранее аналогичные ограничения уже действовали с 5 по 17 июня. Их введение было связано с жаркой и сухой погодой, а также с особым противопожарным режимом на территории области.
— Сейчас в регионе вновь установилась жаркая погода, что значительно увеличивает риск возникновения и быстрого распространения лесных пожаров. По статистике, в периоды действия запрета количество пожаров, вызванных человеческим фактором, сокращается в разы, — пояснил Павел Кирдяпкин.
Новые ограничения будут действовать на территории всех 37 лесничеств с 20 июня по 2 июля 2025 года. Запрет вступает в силу при объявлении третьего и выше класса пожарной опасности. Параллельно вводится временное ограничение на проведение любых пожароопасных работ в лесных массивах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что +35 градусов и выше ожидается в Приангарье 19−23 июня.