Почти половина самарцев предпочитает, чтобы к ним на работе обращались на «вы»

Около половины работающих самарцев считают правильным, чтобы руководители обращались к ним официально на «вы». Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.
Выбор стиля общения зависит от пола и возраста работника. Большинство женщин предпочитает официальный тон общения, в то время как мужчины чаще допускают неформальность. Особенно важен выбор вежливого обращения среди старшего поколения: каждый третий работник старше 45 лет хочет слышать от начальства уважительное «вы» и обращение по имени-отчеству.
Молодёжь, напротив, гораздо легче принимает обращение на «ты». Уровень доходов также оказывает влияние: чем выше заработок, тем спокойнее сотрудники относятся к неформальному стилю общения с руководителем.
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