Почти половина самарцев предпочитает, чтобы к ним на работе обращались на «вы»

Выбор стиля общения зависит от пола и возраста работника. Большинство женщин предпочитает официальный тон общения, в то время как мужчины чаще допускают неформальность. Особенно важен выбор вежливого обращения среди старшего поколения: каждый третий работник старше 45 лет хочет слышать от начальства уважительное «вы» и обращение по имени-отчеству.