На трассе М-5 в Челябинской области водителей будут заставлять снижать скорость

«В целях снижения аварийности и профилактики ДТП, связанных с превышением скорости, инспекторами ДПС на трассе М-5 в пятницу и субботу будут проводиться мероприятия по снижению скорости потока транспортных средств», — говорится в комментарии региональной Госавтоинспекции.
Там уточнили, что патрульные автомобили будут двигаться со скоростью не более 90 км/час.
«Таким образом, весь автомобильный поток будет следовать с такой же скоростью. Большая часть ДТП происходит по причине нарушения водителями скоростного режима и несоответствия скорости конкретным условиям движения», — уточнили в ГАИ.
Там призвали водителей отнестись с пониманием к таким мероприятиям и неукоснительно соблюдать ПДД.