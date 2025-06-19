На трассе М-5 в Челябинской области водителей будут заставлять снижать скорость

«В целях снижения аварийности и профилактики ДТП, связанных с превышением скорости, инспекторами ДПС на трассе М-5 в пятницу и субботу будут проводиться мероприятия по снижению скорости потока транспортных средств», — говорится в комментарии региональной Госавтоинспекции.