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На трассе М-5 в Челябинской области водителей будут заставлять снижать скорость

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области водителей будут заставлять снижать скорость, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В целях снижения аварийности и профилактики ДТП, связанных с превышением скорости, инспекторами ДПС на трассе М-5 в пятницу и субботу будут проводиться мероприятия по снижению скорости потока транспортных средств», — говорится в комментарии региональной Госавтоинспекции.

Там уточнили, что патрульные автомобили будут двигаться со скоростью не более 90 км/час.

«Таким образом, весь автомобильный поток будет следовать с такой же скоростью. Большая часть ДТП происходит по причине нарушения водителями скоростного режима и несоответствия скорости конкретным условиям движения», — уточнили в ГАИ.

Там призвали водителей отнестись с пониманием к таким мероприятиям и неукоснительно соблюдать ПДД.