Стоимость бензина изменилась в Ростовской области за прошедшую неделю

В Ростовской области за неделю изменились цены на бензин. Обновленную информацию публикуют на сайте Росстата.
Средняя стоимость горючего по состоянию на 16 июня 2025 года составила 61,18 рубля (9 июня показатель находился на уровне в 61,11 рубля).
Расценки по отдельным маркам выглядят следующим образом:
АИ-92: 56,95 рубля (неделей ранее было 56,89 рубля);
АИ-95: 63,35 рубля (было 63,27 рубля);
АИ-98 и выше: 82,10 рубля (было 82,05 рубля);
Дизельное топливо: 66,72 рубля (было 66,71 рубля).
Добавим, общая цена за бензин по ЮФО на отчетный период с 10 по 16 июня 2025 года составляла 61,56 рубля, за дизель — 68,23 рубля. Стоимость по России — 60 и 71,43 рубля соответственно.
Подпишись на нас в Telegram.