Греф рассказал, как часто использует ИИ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал на ПМЭФ, что использует искусственный интеллект по 20−30 раз в день.
«Тяжело сказать, где я не использую ИИ. Поисковиками я давно не пользуюсь. До 20−30 раз в день я захожу в GigaChat», — сказал он в рамках сессии «Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению», отвечая на вопрос о том, как он использует ИИ в своей жизни.
По словам Грефа, нужно найти правильные решения, которые позволят россиянам больше использовать ИИ в повседневной жизни. Вместе с тем, по его словам, важно учесть, как будет строится процесс образования в школах по ИИ.
«Проблема в том, как бы нам не разучиться думать, и как нам перестроить процесс образования так, чтобы наши дети не разучились считать, писать и решать задачки. И мы сильно опаздываем с этим. Нам надо было еще несколько лет назад думать, как мы будем строить процесс образования в школах по ИИ», — добавил Греф.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.