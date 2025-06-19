Греф рассказал, как часто использует ИИ

«Проблема в том, как бы нам не разучиться думать, и как нам перестроить процесс образования так, чтобы наши дети не разучились считать, писать и решать задачки. И мы сильно опаздываем с этим. Нам надо было еще несколько лет назад думать, как мы будем строить процесс образования в школах по ИИ», — добавил Греф.