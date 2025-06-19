На ПМЭФ заявили о популярности чебурашки на фронте, а Labubu — у богатых

По мнению Лишина, «много детей — это хорошо», но если ему по телевизору сказать, что «это не очень хорошо», то таким образом можно украсть у человека ценность. Лишин сравнил подобное высказывание из телевизора с кражей материального имущества. «Эти люди крадут у меня мою духовно-нравственную ценность. Значит, надо их изолировать от общества Если это ценности, то их надо защищать. И защищать их надо не на словах, защищать их надо на деле, и надо вводить это в различные виды ответственности, вплоть до уголовной», — сказал Лишин.