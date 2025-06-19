В США обратили внимание на необычную деталь в беседе Путина с журналистами

Накануне российский лидер во время встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски, дочь тоже владеет этим языком. Путин добавил, что у россиян растет интерес к китайскому языку, что, по его мнение, не должно вызывать удивления, учитывая отношения между странами.