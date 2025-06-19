В США обратили внимание на необычную деталь в беседе Путина с журналистами

«Замечание Путина предлагает редкий взгляд на личную жизнь российского президента и иллюстрирует тесные отношения двух стран», — говорится в публикации.
Издание также отметило, что Китай не присоединился к западным антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине и стал одним из ключевых торговых партнеров России.
Накануне российский лидер во время встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски, дочь тоже владеет этим языком. Путин добавил, что у россиян растет интерес к китайскому языку, что, по его мнение, не должно вызывать удивления, учитывая отношения между странами.