Пресечен ввоз в Омскую область 73 тонн зараженных томатов

19 июня Россельхознадзор сообщил об обнаружении опасного вируса в овощах. В Омскую область пытались завести из Узбекистана томаты, зараженные ToBRFV — коричневой морщинистости плодов.
«Общий вес продукции составил более 73 тонн», — уточнили представители надзорного ведомства, которое пресекло появление в магазинах региона испорченных продуктов.
На основании экспертизы местного филиала ФГБУ «ЦОК АПК» принято решение об уничтожении всей партии помидоров. Такая мера позволит предотвратить распространение опасного заболевания.
Это уже 17-й случай обнаружения ToBRFV в импортной растительной продукции с начала 2025 года. Россельхознадзор продолжает усиленный фитосанитарный контроль на границе региона.
Ранее «КП Омск» рассказала о вирусной атаке на «ВетИС», сейчас инфосистема функционирует в аварийном режиме.