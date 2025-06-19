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Пресечен ввоз в Омскую область 73 тонн зараженных томатов

В партии из Узбекистана обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов.

19 июня Россельхознадзор сообщил об обнаружении опасного вируса в овощах. В Омскую область пытались завести из Узбекистана томаты, зараженные ToBRFV — коричневой морщинистости плодов.

«Общий вес продукции составил более 73 тонн», — уточнили представители надзорного ведомства, которое пресекло появление в магазинах региона испорченных продуктов.

На основании экспертизы местного филиала ФГБУ «ЦОК АПК» принято решение об уничтожении всей партии помидоров. Такая мера позволит предотвратить распространение опасного заболевания.

Это уже 17-й случай обнаружения ToBRFV в импортной растительной продукции с начала 2025 года. Россельхознадзор продолжает усиленный фитосанитарный контроль на границе региона.

Ранее «КП Омск» рассказала о вирусной атаке на «ВетИС», сейчас инфосистема функционирует в аварийном режиме.