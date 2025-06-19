Сахар и яйца упали в цене: какие еще продукты и товары скоро серьезно подешевеют

В России стремительно падают цены на отдельные категории товаров. В частности, цены на сахар упали до минимума с 14 апреля 2021 года. Также упали в цене и яйца: теперь десяток в магазине можно купить за 32 рубля. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, какие еще товары могут подешеветь в ближайшее время.
По словам научного руководителя центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, в ближайшие месяцы значительно снизится стоимость овощной продукции. Купить дешевле можно будет:
картошку;лук;помидоры;огурцы;свеклу;капусту;зелень.
— Все они серьезно упадут в цене, и она будет ниже до сентября-октября, потому что на рынок выйдут отечественные производители. Затем с середины осени российский рынок будет вынужден закупать овощи в Узбекистане, Турции и других странах, потому цены на эту категорию товаров снова начнут расти, — рассказал Остапкович.
В летний сезон на прилавках магазинов подешевеют и фрукты, отметил эксперт. Однако в этом сезоне падение стоимости может быть незначительным.
— Обычно те фрукты, которые выращиваются на территории РФ, летом падают в цене. Но в этом году в Крыму урожай пострадал из-за заморозков, поэтому на фоне уменьшения объемов урожая садовых плодов снижение цен на эту категорию товаров может быть не таким ощутимым, — пояснил собеседник «ВМ».
Помимо овощей и фруктов, в ближайшее время может упасть в цене импортная бытовая техника и электроника, считает эксперт.
— Утюги, холодильники, фены, блендеры и невысокотехнологичная техника могут заметно потерять в цене на фоне колебания валютного курса. Пока рубль укрепляется по отношению к доллару, импортная техника дешевеет. Так что вполне вероятно, что непродовольственные товары будут продавать по сниженной цене еще быстрее, чем продовольственные. И пока доллар будет меньше 80 рублей (на момент написания материала курс составил 78,72 рубля — прим. «ВМ»), роста цен в этой категории мы не увидим. Когда доллар начнет расти, импортные товары сразу будут дорожать, — заверил Остапкович.
С 1 июня, после начала лососевой путины на Камчатке, ценник за один килограмм свежей икры нерки достиг 9,5 тысячи рублей, что на две тысячи больше, чем в прошлом году. Что будет с ценами на красную икру в ближайшие месяцы, «ВМ» выясняла у эксперта.