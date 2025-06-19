Сахар и яйца упали в цене: какие еще продукты и товары скоро серьезно подешевеют

— Утюги, холодильники, фены, блендеры и невысокотехнологичная техника могут заметно потерять в цене на фоне колебания валютного курса. Пока рубль укрепляется по отношению к доллару, импортная техника дешевеет. Так что вполне вероятно, что непродовольственные товары будут продавать по сниженной цене еще быстрее, чем продовольственные. И пока доллар будет меньше 80 рублей (на момент написания материала курс составил 78,72 рубля — прим. «ВМ»), роста цен в этой категории мы не увидим. Когда доллар начнет расти, импортные товары сразу будут дорожать, — заверил Остапкович.