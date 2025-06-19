Владимиров: Ставрополье укрепит сотрудничество с обществом «Знание»

В рамках совместной работы региона и общества уже проведен ряд мероприятий. В ноябре 2024 года, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм, в Пятигорске на площадке Центра знаний «Машук» состоялся федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», собравший более 300 молодых людей. Ежегодно растет число заявок от Ставропольского края на участие во всероссийских проектах просветительской организации. В текущем году шесть инициатив родительских сообществ Ставрополья получили гранты на реализацию своих проектов.