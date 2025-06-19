Владимиров: Ставрополье укрепит сотрудничество с обществом «Знание»

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и генеральный директор Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество “Знание” Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение, рассчитанное на пять лет, предусматривает сотрудничество между правительством края и обществом «Знание» в сфере просветительской деятельности по различным направлениям.
«Важнейшие задачи — сохранение исторической правды и воспитание подрастающего поколения достойными гражданами, которые знают прошлое своей страны и хотят создавать для нее лучшее будущее. Решать их помогает общество “Знание”, и мы рады расширению нашего сотрудничества с ним на Ставрополье, — приводит пресс-служба слова Владимирова.
Он добавил, что в этом году постоянные площадки общества открылись в краевом Доме молодежи, в историческом парке «Россия — моя история» в Ставрополе и в Пятигорском государственном университете. Расширяются и возможности реализации проектов на муниципальном уровне. Глава региона убежден, что подписание соглашения о сотрудничестве с просветительской организацией страны поможет вывести эту работу на новый уровень.
Древаль поблагодарил губернатора за поддержку и вклад в развитие краевого отделения организации.
Основными целями сотрудничества являются объединение усилий научно-просветительской общественности, реализация просветительских проектов в различных сферах, совместное участие в инновационной деятельности и развитие лекторского сообщества в регионе.
В рамках совместной работы региона и общества уже проведен ряд мероприятий. В ноябре 2024 года, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм, в Пятигорске на площадке Центра знаний «Машук» состоялся федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», собравший более 300 молодых людей. Ежегодно растет число заявок от Ставропольского края на участие во всероссийских проектах просветительской организации. В текущем году шесть инициатив родительских сообществ Ставрополья получили гранты на реализацию своих проектов.
В ближайшие годы планируется расширение совместной деятельности. Среди ключевых инициатив — проведение реализация федерального проекта «Знание. Государство» для государственных служащих края, а также организация просветительских мероприятий в отдаленных округах региона и создание местных отделений общества.
На Ставрополье в 2024 году обществом проведено более 670 лекций, слушателями которых стали свыше 10,6 тысячи человек. С начала текущего года в крае проведено 215 лекций для почти 10 тысяч слушателей. В лекционной работе общества на Ставрополье задействовано около 50 лекторов, в том числе трое — участники СВО.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.