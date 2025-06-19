Исследование KPMG: Франция, страна с самым жестким антитабачным законодательством, остается крупнейшим рынком нелегальных сигарет в ЕС

На это указывают данные отчета KPMG за 2024 год, согласно которому в регионе было потреблено 38,9 миллиарда нелегальных сигарет, что составляет 9,2% от общего потребления — это самый высокий уровень, зарегистрированный с 2015 года. Экономический эффект значителен: потеряно до 14,9 миллиарда евро налоговых поступлений на уровне государств-членов в условиях бюджетного давления и экономической нестабильности во многих европейских странах.
Исследование KPMG также показывает, что этот рост был в значительной степени связан с Францией, которая по-прежнему является крупнейшим рынком нелегальных сигарет в Европе. В прошлом году в этой стране было потреблено 18,7 миллиарда нелегальных сигарет, что составляет 37,6% от общего потребления сигарет в стране. Из них почти 7,8 миллиарда сигарет были контрафактными.
В Нидерландах объем нелегальных сигарет вырос на 1,1 миллиарда штук, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года, и составил 17,9% от общего потребления сигарет. Если бы эти продукты были приобретены легально, французское государство получило бы дополнительно 9,4 миллиарда евро, а нидерландское — почти 900 миллионов евро.
«Незаконная торговля табаком угрожает европейской экономике, общественному здоровью, безопасности и социальной стабильности. В настоящее время рынки с высокими налогами и ценами, такие как Франция и Нидерланды, особенно страдают от незаконно ввезенных и контрафактных сигарет. Массивное социально-экономическое воздействие этого явления сказывается на сборе налогов, создании рабочих мест и деятельности легальных предприятий. В то же время доступность дешевых и нерегулируемых сигарет подрывает усилия по сокращению курения и переходу к будущему без дыма», — говорит Христос Харпантидис, старший вице-президент по внешним связям Philip Morris International.
Несколько европейских стран уже продемонстрировали, что это явление можно контролировать с помощью последовательных и эффективных мер. Болгария, Греция, Италия и Португалия, а также Украина, не входящая в Европейский союз, добились значительных успехов в борьбе с незаконной торговлей табачными изделиями. Например, Греция в 2024 году сообщила о самом большом снижении потребления нелегальных сигарет за последние десять лет: на 6,2 процентных пункта, — до 17,5%.
«Предсказуемые налоговые режимы и твердая поддержка действий местных властей оказались эффективными. Другие страны региона должны последовать этому примеру, чтобы восстановить контроль над этим опасным явлением. Это правильное направление, если мы действительно хотим бороться с незаконной торговлей табаком в Европе, явлением, которое наносит ущерб экономике континента, подрывает конкурентоспособность и экономический рост и создает благоприятную почву для других видов преступной деятельности. Граждане больше не могут позволить себе потерю важных бюджетных доходов в критический для Европы момент, когда эти ресурсы должны быть инвестированы в такие ключевые области, как оборона, внутренняя безопасность и социальные программы», — считает Массимо Андолина, президент европейского региона PMI.
KPMG отмечает, что всего в 38 европейских странах, включенных в исследование, в 2024 году было потреблено 52,2 миллиарда незаконных сигарет, что составляет 10% от общего потребления. Потери налоговых поступлений оцениваются в 19,4 миллиарда евро.
Источник: Инфомаркет.