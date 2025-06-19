Исследование KPMG: Франция, страна с самым жестким антитабачным законодательством, остается крупнейшим рынком нелегальных сигарет в ЕС

«Предсказуемые налоговые режимы и твердая поддержка действий местных властей оказались эффективными. Другие страны региона должны последовать этому примеру, чтобы восстановить контроль над этим опасным явлением. Это правильное направление, если мы действительно хотим бороться с незаконной торговлей табаком в Европе, явлением, которое наносит ущерб экономике континента, подрывает конкурентоспособность и экономический рост и создает благоприятную почву для других видов преступной деятельности. Граждане больше не могут позволить себе потерю важных бюджетных доходов в критический для Европы момент, когда эти ресурсы должны быть инвестированы в такие ключевые области, как оборона, внутренняя безопасность и социальные программы», — считает Массимо Андолина, президент европейского региона PMI.