Родители были в шоке. Обычный инструмент едва не отнял палец их ребенка

14-летний подросток из Ангарска попал в неприятную ситуацию — его палец намертво застрял в отверстии разводного ключа. Попытки освободиться только ухудшили положение: из-за быстро нарастающего отека рука оказалась в ловушке. Родственники, поняв, что сами не справятся, срочно вызвали спасателей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.
— Специалисты пожарно-спасательной службы Иркутской области применили хитрый, но эффективный способ — освободили палец с помощью обычной капроновой нити. Казалось бы, мелочь, но без помощи профессионалов последствия могли быть куда страшнее, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
МЧС просит не оставлять детей без присмотра, а инструменты необходимо использовать лишь по назначению.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летняя школьница сломала тазовую кость после прогулки в Забайкалье.