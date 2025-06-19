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Родители были в шоке. Обычный инструмент едва не отнял палец их ребенка

В Ангарске палец подростка застрял в отверстии разводного ключа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

14-летний подросток из Ангарска попал в неприятную ситуацию — его палец намертво застрял в отверстии разводного ключа. Попытки освободиться только ухудшили положение: из-за быстро нарастающего отека рука оказалась в ловушке. Родственники, поняв, что сами не справятся, срочно вызвали спасателей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.

— Специалисты пожарно-спасательной службы Иркутской области применили хитрый, но эффективный способ — освободили палец с помощью обычной капроновой нити. Казалось бы, мелочь, но без помощи профессионалов последствия могли быть куда страшнее, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

МЧС просит не оставлять детей без присмотра, а инструменты необходимо использовать лишь по назначению.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летняя школьница сломала тазовую кость после прогулки в Забайкалье.