Родители были в шоке. Обычный инструмент едва не отнял палец их ребенка

14-летний подросток из Ангарска попал в неприятную ситуацию — его палец намертво застрял в отверстии разводного ключа. Попытки освободиться только ухудшили положение: из-за быстро нарастающего отека рука оказалась в ловушке. Родственники, поняв, что сами не справятся, срочно вызвали спасателей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.