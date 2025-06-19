Казахстанские дети страдают от избыточного веса и ожирения

«Правильное питание определяется рядом показателей — это и общая калорийность рациона, и баланс белков, жиров, углеводов, а также достаточное содержание витаминов и минеральных веществ. Один из ключевых индикаторов — индекс массы тела. По предварительным данным мультииндикаторного кластерного обследования, проведённого в прошлом году среди 20 тысяч домохозяйств, 23% детей в возрасте от 5 до 9 лет имеют избыточный вес, при этом 6% страдают ожирением. Причём среди мальчиков этот показатель выше, чем среди девочек», — сообщил Бауржан Жусупов, координатор программ здравоохранения и питания ООН в Казахстане.