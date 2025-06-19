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Казахстанские дети страдают от избыточного веса и ожирения

С 1 сентября в Казахстане вводится новый стандарт питания в школах и больницах.

С нового учебного года в Казахстане начнёт действовать обновлённый стандарт питания для образовательных и медицинских организаций. Документ разработан Министерством здравоохранения при поддержке ЮНИСЕФ и учитывает передовые международные подходы к рациону детей. Об этом сообщил координатор программ здравоохранения и питания Детского фонда ООН в Казахстане Бауржан Жусупов на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, научные исследования подтверждают: сбалансированное питание в детском возрасте напрямую влияет на здоровье в зрелые годы, снижая риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Правильное питание определяется рядом показателей — это и общая калорийность рациона, и баланс белков, жиров, углеводов, а также достаточное содержание витаминов и минеральных веществ. Один из ключевых индикаторов — индекс массы тела. По предварительным данным мультииндикаторного кластерного обследования, проведённого в прошлом году среди 20 тысяч домохозяйств, 23% детей в возрасте от 5 до 9 лет имеют избыточный вес, при этом 6% страдают ожирением. Причём среди мальчиков этот показатель выше, чем среди девочек», — сообщил Бауржан Жусупов, координатор программ здравоохранения и питания ООН в Казахстане.

Разработка нового подхода к питанию проходила при участии Министерства здравоохранения и Министерства просвещения. Спикер подчеркнул, что ЮНИСЕФ поддерживает внедрение стандарта на всех этапах — от нормативной базы до подготовки специалистов на местах.

Изменения охватят детские сады, школы, интернаты и стационары, где оказываются услуги детям. По словам спикера, ключевая задача — сделать питание не только безопасным, но и реально полезным для растущего организма.

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