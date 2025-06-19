В Уфе на три месяца частично перекроют улицу Кирова

две полосы проезжей части по нечетной и одна полоса по четной сторонам ул. Кирова на пересечении с ул. Цюрупы (с 21 июня по 30 сентября); три полосы по нечетной стороне ул. Кирова в районе ул. Ленина, 56; две полосы по нечетной стороне ул. Кирова в районе дома № 15; две полосы по нечетной стороне ул. Кирова на пересечении с ул. Крупской; по одной полосе по нечетной и четной сторонам ул. Кирова в районе дома № 31 (с 26 июня по 1 августа); две полосы по нечетной стороне ул. Кирова в районе дома № 37; две полосы по четной стороне ул. Кирова в районе дома № 40/1; по две полосы по четной и нечетной сторонам ул. Кирова в районе домов №№ 39 и 41; две полосы по четной стороне ул. Кирова в районе ул. Худайбердина, 28, к. 1 (с 2 августа по 15 сентября).