В Уфе на три месяца частично перекроют улицу Кирова. Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, с 21 июня по 30 сентября 2025 года будут перекрыты:
две полосы проезжей части по нечетной и одна полоса по четной сторонам ул. Кирова на пересечении с ул. Цюрупы (с 21 июня по 30 сентября); три полосы по нечетной стороне ул. Кирова в районе ул. Ленина, 56; две полосы по нечетной стороне ул. Кирова в районе дома № 15; две полосы по нечетной стороне ул. Кирова на пересечении с ул. Крупской; по одной полосе по нечетной и четной сторонам ул. Кирова в районе дома № 31 (с 26 июня по 1 августа); две полосы по нечетной стороне ул. Кирова в районе дома № 37; две полосы по четной стороне ул. Кирова в районе дома № 40/1; по две полосы по четной и нечетной сторонам ул. Кирова в районе домов №№ 39 и 41; две полосы по четной стороне ул. Кирова в районе ул. Худайбердина, 28, к. 1 (с 2 августа по 15 сентября).
Городские службы просят уфимцев и гостей столицы отнестись с пониманием к ограничениям и заранее планировать свои поездки.
— По улице Кирова запланирован масштабный ремонт участка водопровода, построенного в 1965 году. Мероприятия будут проведены в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Главная его задача — улучшать условия жизни людей и связность территорий России. Одной из инициатив нацпроекта является именно модернизация коммунальной инфраструктуры, — рассказали в мэрии.