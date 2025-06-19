Сын депутата Даулета Турлыханова передумал выходить из колонии

«Изначально мы готовились выслушать осужденного, надеясь, что человек мог исправиться, ведь он тоже находится не на курорте. Мы даже не исключали возможность ограничения свободы как меры наказания. Однако вместо конструктивного диалога адвокат защиты Назкен Кусаинова вновь перешла на личности, что происходит уже не в первый раз. Мы — люди миролюбивые. Защищая подозреваемых или осужденных, мы всегда выступаем за примирение, извинения, а иногда сами приносим их от имени клиентов. В данном случае я лишь высказала свое мнение, не имея доступа к материалам дела. Олег вообще ничего не публиковал и не писал по этому делу. Поведение адвоката вызывает вопросы», — заявила Анна Чернова.