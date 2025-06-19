Сын депутата Даулета Турлыханова передумал выходить из колонии

Почему сын депутата передумал выходить из колонии.
Судебное заседание по ходатайству осужденного Нурасыла Болата состоялось сегодня, 19 июня 2025 года. Однако не успели приступить к рассмотрению дела, как осужденный отозвал свое ходатайство о замене наказания с лишения свободы на штраф. Его поддержала адвокат Назкен Кусаинова, известная по делу Куандыка Бишимбаева.
По словам адвоката, ознакомившись с материалами производства, которое предоставило учреждение, она нашла ошибки. Так, например, в характеристике Нурасыла Болата говорится, что он осужден по статье 107, части 2, пункта 1.5 УК к 7 годам лишения свободы. Хотя он приговорен к 1 году 5 месяцам колонии. Кроме того, учреждение не приобщило к материалам документы, которые предоставляла адвокат.
Еще у Назкен Кусаиновой появились претензии к пострадавшим от рук сына депутата — адвокатам Черновым.
«Потерпевшая сторона по всей сети распространила информацию о том, что будет рассматриваться УДО Нурасыла Болата. Они уже распространили характеристики на весь свет. Они все эти документы распространили и даже распространили личные сообщения. Поэтому я ходатайство своего подзащитного поддерживаю и прошу оставить без рассмотрения для предоставления дополнительных документов. И мною будут подготовлены жалобы на начальника учреждения и их работников в отношение всех этих характеристик, распространения этой информации и так далее», — заявила Назкен Кусаинова.
Что говорят пострадавшие Черновы
Адвокат Олег Чернов заявил, что будучи пострадавшим вместе с супругой Анной Черновой, они хотели пойти навстречу осужденному и в какой-то части поддержать ходатайство осужденного.
«Но с учетом того, что именно со стороны защиты при досудебном расследовании, в ходе уголовного суда неоднократно распространялась недостоверная информация, они просто усугубили положение осужденного. И соответственно наша позиция и сегодня, и в будущем будет категоричной. Пусть поблагодарит своего защитника. Такая информация не соответствует действительности», — заявил Чернов.
Адвокат заявил, что никаких документов ни он, ни его супруга — юрист Анна Чернова не рассылали и никому не показывали.
«За такие голословные утверждения мы будем принимать меры за распространение недостоверной информации. Из-за таких адвокатов меняется позиция потерпевших», — заявил Олег Чернов.
Юрист Анна Чернова пояснила, что опубликовала в своем Instagram* единственный пост, в котором не содержатся материалы суда. Она лишь высказала свое личное мнение, на которое имеет право.
«То, о чем я писала, это когда состоится и свое личное мнение по поводу его ходатайства. У меня материалов дела не было вообще и ничего распространить, соответственно, я не могла. Поэтому присоединяясь к своему супругу, у нас было намерение, но сейчас в очередной раз ложные высказывания Назкен Кусаиновой, наша позиция кардинально поменяется. Мы поддерживаем отзыв ходатайства», — заявила она.
Решение суда
У прокурора по делу не было возражений об отзыве ходатайства, поэтому суд удалился в совещательную комнату.
Чуть позже судья, постановлением от 19 июня 2025 года, вынес решение — оставить без рассмотрения ходатайство осужденного.
В беседе с корреспондентом «Курсива» уже после суда Анна Чернова заявила, что они с супругом, действительно хотели пойти навстречу осужденному, однако выступали против штрафа, так как Нурасыл Болат безработный, и, скорее всего, его будут оплачивать родственники, в частности отец (депутат Даулет Турлыханов — прим.ред).
«Изначально мы готовились выслушать осужденного, надеясь, что человек мог исправиться, ведь он тоже находится не на курорте. Мы даже не исключали возможность ограничения свободы как меры наказания. Однако вместо конструктивного диалога адвокат защиты Назкен Кусаинова вновь перешла на личности, что происходит уже не в первый раз. Мы — люди миролюбивые. Защищая подозреваемых или осужденных, мы всегда выступаем за примирение, извинения, а иногда сами приносим их от имени клиентов. В данном случае я лишь высказала свое мнение, не имея доступа к материалам дела. Олег вообще ничего не публиковал и не писал по этому делу. Поведение адвоката вызывает вопросы», — заявила Анна Чернова.
Теперь позиция потерпевших в этом деле будет категоричной и на уступки в отношение осужденного они вряд ли пойдут.
Напомним, осенью 2023 года Нурасыла Болата оштрафовали на 1,7 млн тенге за нападение в ночном клубе на двух юристов — Анну и Олега Черновых. В мае 2024 года Верховный суд изменил приговор и осудил парня на два года ограничения свободы. В октябре того же года его отправили на 1,5 года в колонию из-за нарушения пробации — он ходил на той, ездил в караоке в 4 утра и гулял по ночному Алматы. Сын депутата подал апелляцию, но суд оставил его жалобу без удовлетворения.
13 июня 2025 года стало известно, что сын депутата Даулета Турлыханова просит заменить ему лишение свободы на штраф.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.