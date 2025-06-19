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Лукашенко заявил, что заседания ради заседаний никому не нужны

Лукашенко сказал, что Беларусь сделает как председатель ЕАЭС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, — сообщила пресс-служба президента.

Крупнейшие для страны международные мероприятия в 2025 году пройдут в Минске 26 июня. Участвовать будут свыше двух десятков государств. И в преддверие форума белорусский президент решил обсудить готовность к нему.

Лукашенко обратил внимание на то, что в ЕАЭС есть что обсуждать, однако сказал, что «заседания ради заседаний никому не нужны». Еще он рассказал, что Евразийской экономической комиссией внесены 700 листов — «4 килограмма материалов», из которых едва ли не все предлагаются к принятию без обсуждения. И заметил, что если документы согласованы и соответствуют общим интересам, то это возможно. Однако здесь же президент сказал, что Беларусь сделает как председатель ЕАЭС.

— Если это пустая порода без грамма добавленной стоимости для союза, значит, такие вопросы не должны быть внесены в повестку дня. Я об этом говорю, потому что я как председатель буду предлагать эту повестку дня, — прокомментировал белорусский лидер.

И напомнил, что должны быть реализованы озвученные ранее приоритеты председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза. Это, в том числе, задачи промкооперации, транспортной политики финансового рынка, международного позиционирования и торговой экспансии на внешние рынки, формирования социальной составляющей интеграции.

— По каждому направлению нужна практическая отдача от принимаемых решений и тех документов, которые мы в итоге подпишем, — заключил президент.

И резюмируя отметил, что Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции и построения эффективно функционирующего общего экономического пространства, основанного на доверии и взаимопонимании.

Мы писали, что около десяти глав государств приедут в Минск на саммит ЕАЭС 26 и 27 июня.

Тем временем СМИ сообщили, что спецпосланник США Келлог приедет в Беларусь для встречи с Лукашенко.

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