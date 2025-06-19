Лукашенко заявил, что заседания ради заседаний никому не нужны

Лукашенко обратил внимание на то, что в ЕАЭС есть что обсуждать, однако сказал, что «заседания ради заседаний никому не нужны». Еще он рассказал, что Евразийской экономической комиссией внесены 700 листов — «4 килограмма материалов», из которых едва ли не все предлагаются к принятию без обсуждения. И заметил, что если документы согласованы и соответствуют общим интересам, то это возможно. Однако здесь же президент сказал, что Беларусь сделает как председатель ЕАЭС.