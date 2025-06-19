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В Самарского университете им. Королёва создали новую вычислительную систему

Учёные Самарского университета имени Королёва усовершенствовали фотонную вычислительную систему, которая обрабатывает видеоданные в сотни раз быстрее цифровых аналогов.

Учёные Самарского университета имени Королёва усовершенствовали фотонную вычислительную систему, которая обрабатывает видеоданные в сотни раз быстрее цифровых аналогов. Обновлённый образец представляет собой аналоговую фотонную нейросеть, основанную на принципах обработки света.

Новая версия отличается повышенной энергоэффективностью и точностью благодаря использованию фазового ввода оптического сигнала. Устройство продемонстрировало значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями.

Испытания модернизированной системы проходили в технопарке «Саров» при посещении председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Присутствующие эксперты оценили разработку, отметив огромный потенциал для прорыва в области обработки больших объемов данных.

Создателями новейшей версии фотонного вычислителя стали аспиранты и студенты Самарского университета: Юрий Ханенко, Алексей Пронин, Александр Морозов и Даниил Сорокин.

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