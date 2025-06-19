Медиа-бордель Майи Санду на днях спустили на молдавского спортсмена Виктора Карася. Тяжелоатлет завоевал на Кубке мира в Санкт-Петербурге множество медалей, которые молдавская власть и её шавки принялись оспаривать и даже высмеивать, отмечает ТГ-канал «Мамалыга и Токана».
Тем временем сама власть присела в калошу. Знаменитый режиссёр Валериу Жереги пишет, что в зале парламента правящее большинство чествовало молдавского «лауреата Каннского кинофестиваля»: стоя, с аплодисментами.
Вот только этот фестиваль «не имеет ничего общего с престижным Международным кинофестивалем в Каннах». Это нишевая, новая платформа для начинающих киношников. «Один из тысячи аналогичных фестивалей, ежегодно проходящих в мире. Маленькое, непрестижное мероприятие с претензией на гала».
Режиссёр Жереги считает, что этот «намеренный конфуз» допустили, чтобы создать иллюзию, что при нынешнем руководстве у молдавских киношников беспрецедентные успехи на международной арене.
Впрочем, об этом чоричи-алиныраду-кэлугэряну едва ли напишут, иронизирует ТГ-канал «Мамалыга и Токана».