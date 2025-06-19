Райдер, тебя видят: в Петербурге за СИМ начнут следить камеры

Появление и рост популярности электросамокатов уже изменили Петербург. В Северной столице обозначили зоны, закрытые для движения на СИМ: на подъездах к ним установили соответствующие знаки. Совместно с городом кикшеринговые компании выбрали и оборудовали места для стоянки средств индивидуальной мобильности. На билбордах и рекламных щитах то и дело появляется социальная реклама, напоминающая о том, что пешеходы имеют приоритет, а на зебре надо спешиваться. Помимо этого, город активно создает велодорожки.
Сами кикшеринговые компании, заботясь о безопасности горожан, по договоренности с властями Петербурга принудительно снизили максимальную скорость передвижения на СИМ до 20 км/ч. Помимо этого, сервисы проката работают над тем, чтобы их агрегаты становились умнее. Так, самокаты «Яндекс Go» с помощью IoT-модуля и модели машинного обучения определяют, сколько человек стоит на СИМ. Если программа выявляет, что райдер не один, — замедляет самокат до 5 км/ч. Компании «МТС Юрент» и Whoosh в мае этого года запустили пилотный проект личного рейтинга пользователей. При выставлении оценки учитывается несколько факторов: число поездок, наличие штрафов, предупреждений и аварий, стиль вождения, качество парковки и другие. Те, кто водит аккуратно и без нарушений, получают преференции от сервиса проката (это может быть и увеличение максимальной скорости, и отмена депозита при аренде). Райдерам, которые периодически хулиганят при езде и получают за это предупреждения и штрафы, самокаты не дадут сильно разогнаться. Развитие СИМ, инфраструктуры и городских систем, конечно же, продолжится.
По словам эксперта рабочей группы при Правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова, на федеральном уровне уже рассматривается возможность внесения в ПДД поправки, согласно которой скорость разъезда СИМ с пешеходом должна составлять не более 10 км/ч. По мнению эксперта, таковой должна быть и максимальная скорость движения самоката, если его арендует начинающий райдер.
Тем временем в Петербурге уже внедряется пилотный проект по распознаванию номеров СИМ городскими камерами.
«В декабре прошлого года мы приняли комплексную схему организации дорожного движения, которая среди прочего включает в себя плановое строительство пешеходной и велоинфраструктуры. Мы с операторами СИМ, а также компаниями, работающими с курьерами, обсуждаем, какой должна быть цифровизация для обеспечения максимальной безопасности наших жителей. У нас уже есть система, которая используется для контроля и управления общественным транспортом и такси. Мы хотим добавить в нее модули по управлению СИМ и другими средствами, которые пока не на достаточном уровне интегрированы в транспортную модель», — сообщил первый заместитель директора Дирекции по организации дорожного движения Петербурга Сергей Жеребятьев.
По его словам, самое массовое нарушение со стороны пользователей СИМ — неспешивание на пешеходных переходах — уже совсем скоро попадет в поле зрения нейросетей. Пилотный проект по распознаванию данного вида нарушения с попутным определением номера СИМ и сервиса проката уже запущен в Петербурге.
Кикшеринговые компании во главу угла сейчас ставят работу над вопросами по верификации пользователей через «Госуслуги».
«Без понимания, кто конкретно в данный момент находится за рулем СИМ, контроль за штрафными санкциями со стороны сервиса или города невозможен. Сейчас у нас в Москве тестируется пилот по верификации пользователей через портал “Мос.ру”, и мы уже обсуждаем с Минцифры единое решение для всех городов, — сообщил руководитель по взаимодействию с органами власти компании “Яндекс Go” Павел Крупинов. — Петербург к такому пилоту тоже готов. Верификация через “Госуслуги” позволит не только видеть, кто нарушает правила, но и передавать эту информацию другим операторам. Сейчас заблокированный нашей компанией пользователь может взять в прокат самокат, например, Whoosh. Мы считаем, что город должен аккумулировать у себя данные о пользователях СИМ и делиться ими с операторами, чтобы сервисы проката понимали, кому, скажем, ограничивать скорость».
Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга подчеркнул: кикшеринговые компании работают в плотном взаимодействии с властями Северной столицы, и общая цель взаимодействия — безопасность граждан. Он сообщил, что в городе последовательно создают инфраструктуру, учитывающую интересы пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ.