Райдер, тебя видят: в Петербурге за СИМ начнут следить камеры

Сами кикшеринговые компании, заботясь о безопасности горожан, по договоренности с властями Петербурга принудительно снизили максимальную скорость передвижения на СИМ до 20 км/ч. Помимо этого, сервисы проката работают над тем, чтобы их агрегаты становились умнее. Так, самокаты «Яндекс Go» с помощью IoT-модуля и модели машинного обучения определяют, сколько человек стоит на СИМ. Если программа выявляет, что райдер не один, — замедляет самокат до 5 км/ч. Компании «МТС Юрент» и Whoosh в мае этого года запустили пилотный проект личного рейтинга пользователей. При выставлении оценки учитывается несколько факторов: число поездок, наличие штрафов, предупреждений и аварий, стиль вождения, качество парковки и другие. Те, кто водит аккуратно и без нарушений, получают преференции от сервиса проката (это может быть и увеличение максимальной скорости, и отмена депозита при аренде). Райдерам, которые периодически хулиганят при езде и получают за это предупреждения и штрафы, самокаты не дадут сильно разогнаться. Развитие СИМ, инфраструктуры и городских систем, конечно же, продолжится.