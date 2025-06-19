Ученый Федоров назвал способ защиты России от квантовых атак

Как отметил Федоров, занимающий также должность руководителя научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, сейчас его команда участвует в нескольких пилотных проектах, когда системы защиты от квантового взлома интегрируются в платежную инфраструктуру и новые протоколы для обмена информацией. Один из таких проектов, по его словам, был реализован в сотрудничестве с НСПК при разработке одного из новых платежных инструментов.