Ученый Федоров назвал способ защиты России от квантовых атак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Разработка общероссийских стандартов для постквантовых криптографических алгоритмов позволит заранее подготовить банковскую и информационную инфраструктуру страны к неизбежному появлению квантовых компьютеров, способных взламывать уже существующие системы шифрования. Об этом заявил на сессии ПМЭФ-2025 директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Федоров.
«В данный момент мы работаем над стандартизацией постквантовых криптографических алгоритмов. Это позволит нам заранее подготовиться к тому моменту времени, когда в мире появятся квантовые компьютеры, способные взломать уже существующие системы шифрования данных. Постквантовые алгоритмы помогут нам защитить от таких атак и крупные компании, и конечных пользователей», — заявил Федоров.
Как отметил Федоров, занимающий также должность руководителя научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, сейчас его команда участвует в нескольких пилотных проектах, когда системы защиты от квантового взлома интегрируются в платежную инфраструктуру и новые протоколы для обмена информацией. Один из таких проектов, по его словам, был реализован в сотрудничестве с НСПК при разработке одного из новых платежных инструментов.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будет работать тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе запланированы: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.