Патриотическую акцию проведут на набережной Ростова в День памяти и скорби

Рано утром 22 июня на Набережной Ростова-на-Дону состоится патриотическая акция «День памяти и скорби». Об этом сообщает городская администрация.
Желающих принять участие приглашают к 3:40 на улицу Береговую, начало в 4 часа. Сбор проведут перед памятником адмиралу Федору Ушакову. Планируется возложение цветов, поэтому нужно будет принести гвоздики.
— Пока мы помним о подвиге наших предков, ростки фашизма не проникнут в нашу повседневную жизнь, — подчеркивают власти донской столицы.
Напомним, рано утром 22 июня 1941 года Германия и ее союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области, а также перевернула жизни 250 миллионов жителей нашей Родины.
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