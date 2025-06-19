Патриотическую акцию проведут на набережной Ростова в День памяти и скорби

Напомним, рано утром 22 июня 1941 года Германия и ее союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области, а также перевернула жизни 250 миллионов жителей нашей Родины.