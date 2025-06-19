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Патриотическую акцию проведут на набережной Ростова в День памяти и скорби

Рано утром 22 июня жители Ростова-на-Дону примут участие в акции «День памяти и скорби».

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 22 июня на Набережной Ростова-на-Дону состоится патриотическая акция «День памяти и скорби». Об этом сообщает городская администрация.

Желающих принять участие приглашают к 3:40 на улицу Береговую, начало в 4 часа. Сбор проведут перед памятником адмиралу Федору Ушакову. Планируется возложение цветов, поэтому нужно будет принести гвоздики.

— Пока мы помним о подвиге наших предков, ростки фашизма не проникнут в нашу повседневную жизнь, — подчеркивают власти донской столицы.

Напомним, рано утром 22 июня 1941 года Германия и ее союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области, а также перевернула жизни 250 миллионов жителей нашей Родины.

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