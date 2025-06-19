Лукашенко сказал, что умеют делать белорусы

Так, на совещании по подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума глава республики обратил внимание на то, что в Беларуси знают, как принимать гостей в таком масштабе. Александр Лукашенко заметил, что мероприятия должны быть подготовлены качественно и содержательно.