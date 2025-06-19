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Лукашенко сказал, что умеют делать белорусы

Лукашенко сказал чиновникам показать белорусское гостеприимство.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про белорусское гостеприимство, сообщила пресс-служба президента.

Так, на совещании по подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума глава республики обратил внимание на то, что в Беларуси знают, как принимать гостей в таком масштабе. Александр Лукашенко заметил, что мероприятия должны быть подготовлены качественно и содержательно.

— Все должно быть подготовлено со знаком качества и в организационном, и прежде всего в содержательном плане, — потребовал он.

Кроме того, белорусский президент сказал чиновникам показать все гостеприимство белорусов, содержательно наполнить все мероприятия: от форума до работы Высшего совета.

— Необходимо обеспечить максимальный уровень белорусского гостеприимства (это тоже мы умеем делать), создать комфортные условия для работы и проживания наших гостей, — дал поручение глава страны.

Напомним, около десяти глав государств приедут в Минск на саммит ЕАЭС 26 и 27 июня.

Еще Александр Лукашенко заявил, что заседания ради заседаний никому не нужны.

Тем временем СМИ сообщили, что спецпосланник США Келлог приедет в Беларусь для встречи с белорусским президентом.

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