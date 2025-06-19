Лукашенко сказал, что умеют делать белорусы

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про белорусское гостеприимство, сообщила пресс-служба президента.
Так, на совещании по подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума глава республики обратил внимание на то, что в Беларуси знают, как принимать гостей в таком масштабе. Александр Лукашенко заметил, что мероприятия должны быть подготовлены качественно и содержательно.
— Все должно быть подготовлено со знаком качества и в организационном, и прежде всего в содержательном плане, — потребовал он.
Кроме того, белорусский президент сказал чиновникам показать все гостеприимство белорусов, содержательно наполнить все мероприятия: от форума до работы Высшего совета.
— Необходимо обеспечить максимальный уровень белорусского гостеприимства (это тоже мы умеем делать), создать комфортные условия для работы и проживания наших гостей, — дал поручение глава страны.
Напомним, около десяти глав государств приедут в Минск на саммит ЕАЭС 26 и 27 июня.
Еще Александр Лукашенко заявил, что заседания ради заседаний никому не нужны.
Тем временем СМИ сообщили, что спецпосланник США Келлог приедет в Беларусь для встречи с белорусским президентом.