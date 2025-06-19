В Пермском филиале Президентской Академии (РАНХиГС) стартовала уникальная программа «Школа мэров»

В приветственном слове к участникам программы «Школа мэров» губернатор Пермского края Дмитрий Махонини отметил: «Каждый из вас прошел серьезный отбор. Вы уже проявили и зарекомендовали себя в разных сферах. Несмотря на должности и опыт, необходимо обновлять свои знания и обмениваться лучшими практиками. К представителям органов власти жители приходят за решением насущных вопросов. Важно быть открытыми и работать на результат. Проект “Школа мэров” направлен на развитие управленческих навыков. Это работа в команде, эффективная коммуникация, внедрение изменений. Уверен, что все это даст вам возможность повысить профессиональные компетенции».