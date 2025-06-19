В Пермском филиале Президентской Академии (РАНХиГС) стартовала уникальная программа «Школа мэров»

Программа «Школа мэров» разработана профессорско-преподавательским составом филиала по поручению губернатора Пермского края. Программа рассчитана на 3 месяца. За основу взята модель аналогичной программы, разработанной ВШГУ и реализуемой мастерской управления «Сенеж».
В пермском курсе обучения 6 модулей. Они состоят из двух форматов — очный и дистанционный. Во время очных занятий слушателей ждет масса активностей. Это и креативные командные воркшопы, проблемно-аналитические игры, форсайт- сессии и др. Дистанционно с участниками будут отрабатывать теоретико- методологические основы. Плюс выполнение самостоятельных заданий.
Разработчики программы отталкивались от реальных запросов всех уровней власти Пермского края. Будут прокачиваться навыки управления муниципальным хозяйством, взаимодействия с административно-надзорными органами, бюджетного процесса и межбюджетных отношений, закупок, правильной раксстановки приоритетов и др.
Помимо известных пермских спикеров, с участниками будут работать московские коучи — директор Центра внедрения клиентоцентричного подхода ВШГУ РАНХиГС М. В. Паратутов, директор ВШГУ РАНХиГС О. И. Кондратенко и другие.
В приветственном слове к участникам программы «Школа мэров» губернатор Пермского края Дмитрий Махонини отметил: «Каждый из вас прошел серьезный отбор. Вы уже проявили и зарекомендовали себя в разных сферах. Несмотря на должности и опыт, необходимо обновлять свои знания и обмениваться лучшими практиками. К представителям органов власти жители приходят за решением насущных вопросов. Важно быть открытыми и работать на результат. Проект “Школа мэров” направлен на развитие управленческих навыков. Это работа в команде, эффективная коммуникация, внедрение изменений. Уверен, что все это даст вам возможность повысить профессиональные компетенции».
Слушатели программы прошли серьезный отбор. Все допущенные до обучения 25 человек были протестированы администрацией губернатора в рамках Кадрового резерва. После каждого модуля участников ждут контрольные срезы. По окончании успешного обучения будет выдан диплом Президентской Академии о профессиональной переподготовке на право ведения деятельности в сфере государственного и муниципального управления.
«Школа мэров должна стать базисом для развития управленцев, которые уже зарекомендовали себя в различных сферах. Мы должны предоставить им как можно больше возможностей для работы на благо своих муниципальных образований», — отметил директор Пермского филиала Президентской Академии, кандидат социологических наук Игорь Орлов.
Участник программы глава Кунгурского муниципального округа Сергей Толчин поделился своими ожиданиями от предстоящей учебы: «Здесь, на программе, мы с коллегами из разных территорий Прикамья получим новые компетенции, создадим единую команду, которая сможет решать все поставленные губернатором задачи. И как следствие — докажем, что в Пермском крае все реально».