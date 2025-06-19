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Руководитель сельхозкооператива в Башкирии отделался «условкой» за аферу с госсредствами

В Башкирии глава с/х кооператива получил условный срок за мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамакском районе Башкирии вынесли приговор руководителю сельскохозяйственного кооператива. Его, как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, признали виновным мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

По данным следствия и суда, в 2022 году обвиняемый участвовал в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», систематически предоставляя в региональное Министерство сельского хозяйства поддельные документы о закупке сельхозпродукции у населения.

Фиктивные отчеты позволили кооперативу незаконно получить 675 тысяч рублей государственной субсидии. Преступная схема была выявлена в ходе проверки Стерлитамакского межрайонного следственного отдела.

Суд назначил главе кооператива четыре года условного срока с аналогичным испытательным периодом и штрафом в 110 тысяч рублей.

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