Администрация Иркутска опровергла слухи о пожаре на полигоне бытовых отходов

В соцсетях активно обсуждают информацию о масштабном пожаре на полигоне твердых бытовых отходов за Александровским трактом в Иркутске. По данным публикаций, пламя не могут потушить уже несколько дней, а едкий дым распространяется на близлежащие поселки. Однако, как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, эти сведения не соответствуют действительности.