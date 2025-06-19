Администрация Иркутска опровергла слухи о пожаре на полигоне бытовых отходов

В соцсетях активно обсуждают информацию о масштабном пожаре на полигоне твердых бытовых отходов за Александровским трактом в Иркутске. По данным публикаций, пламя не могут потушить уже несколько дней, а едкий дым распространяется на близлежащие поселки. Однако, как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, эти сведения не соответствуют действительности.
— По каждому подобному сигналу на место незамедлительно выезжают сотрудники МЧС и надзорных ведомств, но данные факты не подтверждаются. В сети распространяют видеозаписи, сделанные несколько лет назад, — прокомментировала Татьяна Макарычева, заместитель мэра — председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации.
На полигоне круглосуточно ведется мониторинг обстановки, включая регулярные замеры воздуха на содержание вредных веществ. Власти призывают жителей проверять информацию в официальных источниках.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье возобновляют ограничения на посещение лесов, они будут действовать с 20 июня по 2 июля.