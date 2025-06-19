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«И снова здравствуйте!»: Казахстан опять предложил полеты из Омска в Алматы

Предыдущее авиационные сообщения между городами были отменены в одностороннем порядке казахстанской авиакомпанией в марте 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

9 июня на сайте Росавиации было опубликовано письмо Комитета гражданской авиации Минтранса Республики Казахстан, выражающее надежду на возобновление авиационного сообщения между городами Омск и Алматы.

Письмо от 12 мая 2025 года адресовано в Минтранс РФ и представляет собой не столько деловое предложение с указанием конкретной информации, сколько уважительное оповещение о назначении казахстанской авиакомпании QAZAQ AIR официальным перевозчиком на выполнение регулярных рейсов по маршруту Алматы—Омск—Алматы.

Кстати, Омск и Алматы уже были связаны прямым авиационным сообщением. Компания Air Astana с 2021 года выполняла два раза в неделю рейсы из Омска в бывшую столицу Казахстана. Однако, 11 марта 2022 года рейс был закрыт по инициативе казахстанской стороны. Причиной было названо прекращение страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию.