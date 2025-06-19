«И снова здравствуйте!»: Казахстан опять предложил полеты из Омска в Алматы

Кстати, Омск и Алматы уже были связаны прямым авиационным сообщением. Компания Air Astana с 2021 года выполняла два раза в неделю рейсы из Омска в бывшую столицу Казахстана. Однако, 11 марта 2022 года рейс был закрыт по инициативе казахстанской стороны. Причиной было названо прекращение страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию.