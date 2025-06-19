Три омских выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Экзамен по обществознанию состоял из 25 заданий, на выполнение которых отводилось 3 часа 30 минут. Минимальный балл для этого предмета установлен на уровне 42. В этом году стобалльных работ по обществознанию не зафиксировано, как и в 2024 году. Однако один участник смог набрать 98 баллов. Доля высокобалльников составила более 4%.