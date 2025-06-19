Три омских выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

В Омской области подведены предварительные итоги сдачи ЕГЭ по обществознанию и физике. По данным регионального министерства образования, в этом году физику сдавали 1 710 выпускников, а обществознание — 3 170 человек, что делает этот предмет самым популярным среди экзаменов по выбору.
Экзаменационная работа по физике включала 26 заданий и длилась 3 часа 55 минут. Участники могли использовать непрограммируемый калькулятор и линейку. Минимальный порог для успешной сдачи составил 36 баллов. В этом году три выпускника набрали максимальные 100 баллов. Все они учатся в городских школах: лицее № 74, гимназии № 19 и школе № 144. Еще семь участников показали впечатляющий результат, набрав 97 баллов. Доля высокобалльников (80+ баллов) по физике составила 6%, что соответствует прошлогодним показателям.
Экзамен по обществознанию состоял из 25 заданий, на выполнение которых отводилось 3 часа 30 минут. Минимальный балл для этого предмета установлен на уровне 42. В этом году стобалльных работ по обществознанию не зафиксировано, как и в 2024 году. Однако один участник смог набрать 98 баллов. Доля высокобалльников составила более 4%.
По решению губернатора Омской области Виталия Хоценко, выпускники, набравшие высокие баллы и поступившие в омские вузы, получат единовременные выплаты. Размер гранта зависит от результатов трех предметов ЕГЭ и может достигать 120 тысяч рублей.
Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году продлится до 4 июля. Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной период, предусмотрены дополнительные дни пересдачи — 3 и 4 июля.
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