Баскетбольная «Самара» нашла спонсоров и продолжит существование

Губернатор Вячеслав Федорищев объяснил: команда испытывала финансовые трудности с 2023—2024 годов.
Глава региона подчеркнул: разобраться с проблемами попросили тренеры и другие представители клуба. Сейчас, успокоил он, все в целом разрешилось. При этом у волжан появились новые партнеры.
«Рассчитываем, что наша ставка не на легионеров, а российских и самарских баскетболистов будет оправдана победами и красивой игрой команды. Также хотелось бы, чтобы другие коллективы обратили на это внимание», — сказал Федорищев «Mash на спорте».
Недавно БК «Самара» официально стал участником предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.
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