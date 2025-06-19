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Баскетбольная «Самара» нашла спонсоров и продолжит существование

Губернатор Вячеслав Федорищев объяснил: команда испытывала финансовые трудности с 2023—2024 годов.

Губернатор Вячеслав Федорищев объяснил: команда испытывала финансовые трудности с 2023—2024 годов.

Глава региона подчеркнул: разобраться с проблемами попросили тренеры и другие представители клуба. Сейчас, успокоил он, все в целом разрешилось. При этом у волжан появились новые партнеры.

«Рассчитываем, что наша ставка не на легионеров, а российских и самарских баскетболистов будет оправдана победами и красивой игрой команды. Также хотелось бы, чтобы другие коллективы обратили на это внимание», — сказал Федорищев «Mash на спорте».

Недавно БК «Самара» официально стал участником предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.

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