Мурашко рассказал об отечественном медоборудовании для лечения водородом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Отечественное медицинское оборудование на основе технологии атомарного водорода появилось в России на прошлой неделе, оно будет использоваться для терапевтического лечения, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках ПМЭФ.
«Буквально на прошлой неделе впервые российское оборудование появилось для технологии использования атомарного водорода. Совместно с “Роскосмосом” и институтом профилактической медицины мы реализовали этот проект. Сегодня зарегистрировано и производится оборудование для ингаляционных, соответственно, терапевтических воздействий», — сказал министр на сессии ПМЭФ «Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни».
По словам Мурашко, технология атомарного водорода получила активное развитие в последние годы, особенно в период эпидемии Covid-19. Оборудование используют для лечения болезней легких, поддержания иммунной и когнитивной систем и предотвращения воспалительных процессов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.