Мурашко рассказал об отечественном медоборудовании для лечения водородом

«Буквально на прошлой неделе впервые российское оборудование появилось для технологии использования атомарного водорода. Совместно с “Роскосмосом” и институтом профилактической медицины мы реализовали этот проект. Сегодня зарегистрировано и производится оборудование для ингаляционных, соответственно, терапевтических воздействий», — сказал министр на сессии ПМЭФ «Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни».