Врио новгородского губернатора оценил эффект от появления ВСМ для региона

«Для нас ВСМ в первую очередь, безусловно, это транспортная доступность. Мы уже говорили о том, что время в пути сокращается в разы и до нашей Северной столицы, Санкт-Петербурга, и до столицы нашей родины, города Москвы. Конечно же, это развитие туризма. На территории субъекта будет две станции: одна станция будет на Валдае. Валдай — уникальное место, первая из жемчужин нашей области с национальным парком… Вторая остановка будет в Великом Новгороде — древний русский красивый город с богатой историей, с богатой культурой… Безусловно, это новые рабочие места. Это развитие предприятий, развитие малого и среднего бизнеса», — сказал Дронов.