Врио новгородского губернатора оценил эффект от появления ВСМ для региона

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет способствовать развитию транспортной доступности, туризма, экономики в Новгородской области, сказал врио губернатора Александр Дронов на сессии ПМЭФ «Высокоскоростное движение — точки роста экономики будущего».
Дронов подчеркнул, что решение президента РФ о строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург дало перспективы развития всем субъектам, участвующим в проекте, в том числе и Новгородской области.
«Для нас ВСМ в первую очередь, безусловно, это транспортная доступность. Мы уже говорили о том, что время в пути сокращается в разы и до нашей Северной столицы, Санкт-Петербурга, и до столицы нашей родины, города Москвы. Конечно же, это развитие туризма. На территории субъекта будет две станции: одна станция будет на Валдае. Валдай — уникальное место, первая из жемчужин нашей области с национальным парком… Вторая остановка будет в Великом Новгороде — древний русский красивый город с богатой историей, с богатой культурой… Безусловно, это новые рабочие места. Это развитие предприятий, развитие малого и среднего бизнеса», — сказал Дронов.
Он также отметил, что в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума будет подписано соглашение с группой компаний «Нацпроектстрой» о строительстве на территории Новгородской области завода по производству железобетонных плит для строительства ВСМ. Созданная новая промышленность, с одной стороны, обеспечит потребности для строительства ВСМ, а в дальнейшем будет работать на эксплуатацию построенной инфраструктуры, добавил Дронов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода — 1 час 41 минута, из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга — 27 минут.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.