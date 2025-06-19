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Путин может стать другом Матроскина в мультсериале «Простоквашино»

Москва, 19 июня — АиФ-Москва. В мультипликационном сериале «Простоквашино» может появиться персонаж, прототипом которого станет российский лидер Владимир Путин. Об этом рассказала глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Источник: РИА "Новости"

По её мнению, включение во всеми любимый мультфильм образа Путина будет способствовать популяризации России и ее культурного наследия на международной арене.

«Поскольку подобное станет некой “мягкой силой”. Кроме того, непосредственно в самой картине появится запоминающийся дуэт. Ибо “мультяшный” глава государства подружится с котом Матроскиным», — отметила Слащева во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она выразила уверенность в том, что глава РФ и кот Матроскин сформируют отличный тандем.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм», НТВ и «Темп» снимут полнометражный фильм «Ну, погоди!». Релиз киноленты запланирован на 2028 год.