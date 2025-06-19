«Ловись большая!»: в Омской области пройдут соревнования по рыбной ловле

Соревнования состоят из двух туров и будут проводиться в командном и личном зачете. В первый день соревнования начнутся довольно поздно для этого вида спорта — рыболовы закинут снасть лишь в 12:00. Второй день состязания начнется на три часа раньше — в 9:00. К участию допускаются лица в возрасте от 16 лет. В зачет будет приниматься рыба всех видов, кроме нельмы, осетра сибирского, стерляди, судака длиной менее 33 см, щуки длиной менее 30 см. Итоги турнира будут учитываться при комплектовании сборной Омской области, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области.