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В Иркутске парковку на улице Бабушкина запретят с 15 июля

Запрет будет действовать по обеим сторонам на участке от улицы Карла Маркса до дома № 10 по Бабушкина.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 15 июля 2025 года вводится запрет на парковку транспортных средств по обеим сторонам улицы Бабушкина на участке от улицы Карла Маркса до дома № 10 по Бабушкина. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на городскую администрацию, на данном отрезке дороги будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

— Данное решение было принято во время заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения, в котором участвовали представители ГИБДД МУ МВД России «Иркутское». Поводом для введения ограничений стали многочисленные жалобы местных жителей, — сообщают в агентстве.

Водители регулярно оставляют автомобили в заездных карманах жилых домов, на газонах и других непредназначенных для стоянки местах, что создает серьезные препятствия для проезда спецтранспорта экстренных служб и мусоровозов.

Новые меры призваны обеспечить беспрепятственное движение транспорта по указанному участку улицы. Водителям рекомендуется заранее продумывать варианты парковки, чтобы избежать штрафов и эвакуации транспортных средств.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске временно изменится схема движения автобусов № 15 и № 32.