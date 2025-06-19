В Иркутске парковку на улице Бабушкина запретят с 15 июля

В Иркутске с 15 июля 2025 года вводится запрет на парковку транспортных средств по обеим сторонам улицы Бабушкина на участке от улицы Карла Маркса до дома № 10 по Бабушкина. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на городскую администрацию, на данном отрезке дороги будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».