Самый результативный защитник тольяттинской молодежки Горбунов остается в «Ладе»

Кирилл Горбунов в «Ладье» с лета 2023 года. До этого выступал за МХК «Сарматы». В прошедшем розыгрыше МХЛ выходил на лед в 55 встречах. Из них две — в плей-ин. Забросил шайбу и отдал 20 результативных передач. Всего — 21 очко.