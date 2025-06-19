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Самый результативный защитник тольяттинской молодежки Горбунов остается в «Ладе»

«Автозаводцы» заключили с 20-летним игроком контракт на два сезона.

«Автозаводцы» заключили с 20-летним игроком контракт на два сезона.

Кирилл Горбунов в «Ладье» с лета 2023 года. До этого выступал за МХК «Сарматы». В прошедшем розыгрыше МХЛ выходил на лед в 55 встречах. Из них две — в плей-ин. Забросил шайбу и отдал 20 результативных передач. Всего — 21 очко.

«Показатель полезности составил +17. Кирилл стал самым результативным защитником тольяттинской молодежки, а также участвовал в Кубке Вызова», — напомнили в клубе из 63-го региона.

Всего в активе хоккеиста 173 матча МХЛ и 48 баллов (девять голов и 39 ассистов).

А недавно новичок «Лады» Игорь Сафонов рассказал о целях на дебютный сезон с тольяттинцами.

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