Сергей Собянин: с улицы Мосфильмовской появится выезд на Южную рокаду

В районе Раменки идут работы по строительству улично-дорожной сети. Проект включает продление Мосфильмовской улицы и два новых моста через реку Раменку. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Реализуем в этом году ряд важных транспортных проектов — формируем связки между районами, удобные подъезды к станциям рельсового каркаса, расширяем узкие места. На западе Москвы продлим Мосфильмовскую улицу. С нее можно будет выехать на Южную рокаду — Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского», — написал мэр Москвы.
В перспективе через Мосфильмовскую улицу и улицу Гайдая можно будет выехать на проспект Генерала Дорохова, связывающий Третье транспортное кольцо и Московскую кольцевую автодорогу (МКАД). Это также улучшит транспортное обслуживание районов районов Раменки и Очаково-Матвеевское. Почти 300 тысяч жителей получат дополнительные маршруты для поездок по городу, в том числе к ближайшим станциям метро и Московских центральных диаметров.
Кроме того, реализация проекта позволит ликвидировать перепробеги до трех километров и сократить время проезда в среднем на 10 минут, снизит уровень загрузки улицы Лобачевского на 24 процента, Мичуринского проспекта — на 22 процента, а улицы Гайдая — на 30 процентов, поможет организовать новые маршруты наземного городского пассажирского транспорта, которые свяжут жилые кварталы со станциями метро и Московских центральных диаметров (МЦД).
Строительство новой улично-дорожной сети в Раменках началось в марте 2023 года на территории кинематографического квартала (его 11 улицам присвоены имена выдающихся отечественных режиссеров и актеров). Проект предусматривает продление Мосфильмовской улицы от пересечения Раменского бульвара с Винницкой улицей до улиц Гайдая и Алексея Баталова с расстоянием по прямой порядка 1,5 километра. Здесь организуют четыре полосы движения (по две в каждом направлении) с возможностью выезда на Южную рокаду — Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского через улицы Гайдая и Василия Ланового.
Часть будущего участка Мосфильмовской улицы пройдет по двум новым мостам через реку Раменку общей протяженностью 465 метров. С них будет открываться живописный вид на ландшафтный заказник и прилегающую территорию. Вечером и ночью искусственные сооружения украсит подсветка.
Под одним из мостов в районе пересечения с улицей Раневской организуют разворот протяженностью 404 метра с двумя полосами движения в одном направлении.
Кроме того, специалисты реконструируют участки улицы Гайдая от Аминьевского шоссе до улицы Алексея Баталова (856 метров, по две полосы движения в каждом направлении), улицы Василия Ланового от улицы Лобачевского до улицы Алексея Баталова (2,7 километра, по две полосы движения в каждом направлении) и улицы Раневской в районе примыкания к Мосфильмовской улице (724 метра, по две полосы движения в каждом направлении).
Всего в рамках проекта построят и реконструируют свыше семи километров дорог, включая подъездные пути к объектам социальной и инженерной инфраструктуры. Планируется также проложить 93,4 километра инженерных коммуникаций и построить очистное сооружение.
Сегодня объект готов на 70 процентов. Завершить работы планируется осенью этого года.
В планах на 2026 год — продлить улицу Гайдая до проспекта Генерала Дорохова (1,4 километра, по две полосы движения в каждом направлении).
Строительство автомобильных мостов через реки
Начиная с 2011 года в Москве возвели 34 автомобильных моста через Москву-реку, канал имени Москвы, реки Яузу, Битцу, Десну, Лихоборку, Молодцы, Пахру, Пехорку, Сетунь, Сосенку, Сходню, Цыганку, Кожуховский затон и затон Новинки.
В строительстве и проектировании находятся еще шесть объектов общей протяженностью свыше 1,2 километра. Это мосты через Москву-реку в створе Берегового проезда и вблизи Новозаводской улицы протяженностью 315 и 250 метров, два моста через реку Раменку в створе продления Мосфильмовской улицы длиной 465 метров, 190-метровый мост через Москву-реку в рамках реконструкции Рублевского шоссе и 35-метровый мост через реку Пахру.
Новые дороги Москвы
В 2011—2024 годах Правительством Москвы было построено 1460 километров дорог, что составляет порядка 25 процентов от существующей улично-дорожной сети. Возведено 454 новых тоннеля, эстакады и моста — количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65 процентов. Кроме того, было построено 328 внеуличных пешеходных переходов.
В планах на этот год — строительство 90 километров дорог, 19 искусственных сооружений и 18 пешеходных переходов.
Среди основных объектов:
— участок улицы Ивана Франко от Житомирской улицы до улицы Герасима Курина (открыт в феврале 2025 года);
— путепроводы на участке Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка;
— эстакада со съездом с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе в сторону МКАД (в составе участка МСД от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы);
— участок автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны (этап 1.3);
— улично-дорожная сеть на территории Мневниковской поймы;
— мост через Москву-реку, соединяющий Береговой проезд и Шелепихинское шоссе;
— улично-дорожная сеть в районе Раменки, включая продление Мосфильмовской улицы и два новых моста через реку Раменку.
В 2026—2027 годах планируется построить 175,5 километра дорог, 31 искусственное сооружение и 33 пешеходных перехода.