Сергей Собянин: с улицы Мосфильмовской появится выезд на Южную рокаду

Строительство новой улично-дорожной сети в Раменках началось в марте 2023 года на территории кинематографического квартала (его 11 улицам присвоены имена выдающихся отечественных режиссеров и актеров). Проект предусматривает продление Мосфильмовской улицы от пересечения Раменского бульвара с Винницкой улицей до улиц Гайдая и Алексея Баталова с расстоянием по прямой порядка 1,5 километра. Здесь организуют четыре полосы движения (по две в каждом направлении) с возможностью выезда на Южную рокаду — Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского через улицы Гайдая и Василия Ланового.