На Северном Кавказе создали источник белого света для автомобильных фар и прожекторов

СТАВРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Научный коллектив Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) получил патент на первый светоизлучающий модуль на основе люминесцентных керамических преобразователей лазерного излучения. Источник света будет использоваться для автомобильных фар и прожекторов, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые Северо-Кавказского федерального университета получили патент на первый светоизлучающий модуль на основе люминесцентных керамических преобразователей лазерного излучения. Созданный источник белого света будет востребован для создания автомобильных фар и прожекторов. Модель светоизлучающего модуля на основе люминесцентных керамических преобразователей позволяет получать более мощный, компактный и долговечный источник света. Также к достоинствам относится белый световой поток, который в отличие от синего аналога воспринимается человеческим глазом лучше», — сказал собеседник агентства.
Авторы разработки — научный коллектив из восьми ученых СКФУ — отнесли также к числу преимуществ светового модуля равномерность излучения, по всей площади свечения световая температура будет одинаковой и одной температуры. В основе запатентованного устройства люминесцентная керамика, которая преобразует цвет одного спектра в другой.