На Северном Кавказе создали источник белого света для автомобильных фар и прожекторов

«Ученые Северо-Кавказского федерального университета получили патент на первый светоизлучающий модуль на основе люминесцентных керамических преобразователей лазерного излучения. Созданный источник белого света будет востребован для создания автомобильных фар и прожекторов. Модель светоизлучающего модуля на основе люминесцентных керамических преобразователей позволяет получать более мощный, компактный и долговечный источник света. Также к достоинствам относится белый световой поток, который в отличие от синего аналога воспринимается человеческим глазом лучше», — сказал собеседник агентства.