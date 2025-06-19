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«Ни уснуть, ни отдохнуть». Вице-премьер Наталья Петкевич сказала, что Лукашенко актуализирует и обостряет важные вопросы

Вице-премьер Петкевич призналась, что Лукашенко не дает ни уснуть, ни отдохнуть.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Наталья Петкевич сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко актуализирует и обостряет важные вопросы, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, Петкевич рассказала, что белорусский лидер всегда требует, чтобы любой процесс, а тем более интеграционные объединения, были наполнены предельно конкретным содержанием. Еще глава республики обращает внимание на то, чтобы рассматривались даже и не слишком популярные или даже не очень приятные вопросы. Следит, чтобы вопросы, которые стоят на повестке дня в государствах и интеграционных объединениях, не замалчивались и от них не уходили.

— Очень много вызовов, много современных проблем, и эти вопросы должны выноситься, — заметила она.

При этом касаемо заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, которые пройдут в Минске 26 и 27 июня, Петкевич сообщила, что 14 вопросов вынесены в повестку саммита на уровне глав государств.

Вице-премьер напомнила, что в 2025-м Беларусь председательствует в ЕАЭС, и что, как всегда, для любого интеграционного объединения это становится очень хорошей встряской.

— Наш президент никому не дает ни уснуть, ни отдохнуть. И все, что годами где-то там лежало, президент всегда поднимает на поверхность, обозначая, актуализируя и обостряя, — констатировала она.

Напомним, около десяти глав государств приедут в Минск на саммит ЕАЭС 26 и 27 июня.

Еще Александр Лукашенко заявил, что заседания ради заседаний никому не нужны.

Также белорусский лидер сказал, что умеют делать белорусы.

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