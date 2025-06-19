«Ни уснуть, ни отдохнуть». Вице-премьер Наталья Петкевич сказала, что Лукашенко актуализирует и обостряет важные вопросы

Так, Петкевич рассказала, что белорусский лидер всегда требует, чтобы любой процесс, а тем более интеграционные объединения, были наполнены предельно конкретным содержанием. Еще глава республики обращает внимание на то, чтобы рассматривались даже и не слишком популярные или даже не очень приятные вопросы. Следит, чтобы вопросы, которые стоят на повестке дня в государствах и интеграционных объединениях, не замалчивались и от них не уходили.