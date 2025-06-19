В Новосибирской области официально открыли 15 пляжей

В регионе открыли 15 оборудованных пляжей, где можно безопасно отдохнуть у воды. Это важно, поскольку большинство трагедий происходит именно на диких берегах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
Теперь безопасно поплавать можно не только в Новосибирске, но и в Бердске, Кольцово, Тогучине, Ордынском, Карасукском, Барабинском, Купинском и Новосибирском районах. На всех официальных пляжах дежурят спасатели, установлены таблички, есть зоны для купания и медицинские посты.
В Новосибирске работают: пляж «Бугринская роща»; «Детский» в парке «У моря Обского»; «Галечный» в парке «У моря Обского»; «У моря Обского»; «Бумеранг»; «Звезда».
В других районах области: «Старый Бердск» в Бердске; пляж в парке «Кольцово»; пляж в Тогучине; «Оазис»; пляж в Карасуке; база отдыха «Бухта Лазурная»; база «Белый лебедь»; пляж «КП Соловьи»; пляж «Горводоканал».
Спасатели напоминают: купаться стоит только в разрешённых местах. Там регулярно проверяют дно, следят за качеством воды и могут быстро прийти на помощь.