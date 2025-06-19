В Новосибирской области официально открыли 15 пляжей

Теперь безопасно поплавать можно не только в Новосибирске, но и в Бердске, Кольцово, Тогучине, Ордынском, Карасукском, Барабинском, Купинском и Новосибирском районах. На всех официальных пляжах дежурят спасатели, установлены таблички, есть зоны для купания и медицинские посты.