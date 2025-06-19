«Имеют потенциальный вред для здоровья». Минздрав прокомментировал резонансное дело торговцев пищевыми добавками под видом дорогих лекарств

В Министерстве здравоохранения прокомментировали резонансное уголовное дело с 56 обвиняемыми о торговле пищевыми добавками под видом дорогих лекарств, сообщила пресс-служба МВД.
Так, в Минздраве обратили внимание на то, что злоумышленники продавали гражданам не лекарства и не БАДы.
— То, что продавали мошенники это обычная пищевая продукция, не имеющая никаких лечебных свойств, — прокомментировала кандидат медицинских наук Екатерина Федоренко.
Представитель Минздрава подчеркнула, что «пустышки», которые продавали аферисты несли потенциальный вред.
— Любой товар, не соответствующий требованиям законодательства (в том числе рассматриваемые «чудо-средства»), несет потенциальный вред для здоровья, — констатировала специалист.
Ранее МВД раскрыло подробности дела о торговле добавками под видом лекарств: «Упаковка стоила до 3 рублей, а продавали ее за 135 рублей».
До этого мы писали, что МВД Беларуси раскрыло преступную схему по продаже пищевых добавок вместо лекарств: «Десятки фигурантов продавали “пустышки”.
Между тем минчанка заявила милиции, что ее вывезли в лес и обокрали, но дело завели на нее.