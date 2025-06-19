«Росатом» инвестирует более пяти миллиардов в соцобъекты в Курской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Госкорпорация «Росатом» инвестирует 5,3 миллиарда рублей в течение трех лет в реконструкцию очистных сооружений, водозабора, тепловых сетей и строительство соцобъектов в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам деловой встречи в рамках ПМЭФ с гендиректором корпорации Алексеем Лихачевым.
«Росатом» — один из главных партнёров Курской области. Развитие атомной отрасли в регионе для нас является важной задачей. Вместе с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачёвым на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие 3 года. Сердце Курской атомной энергетики — АЭС в городе Курчатове. Станция является крупнейшим генератором электроэнергии во всем Черноземье: мощность позволила обеспечить профицит и сделать наш регион привлекательным для развития, внедрения новых проектов", — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сотрудничество с «Росатомом» — это не только создание дополнительных рабочих мест, но и развитие общественных пространств.
«При поддержке корпорации за последние годы регион достроил Дворец культуры, приведена в порядок набережная, создан технопарк “Кванториум”, ремонтировалась коммунальная и дорожная инфраструктура и многое другое. Планы впереди не менее масштабные: за счёт поддержки наших партнёров планируем провести реконструкцию очистных сооружений, водозабора и тепловых сетей, построить Ледовый дворец и станцию обезжелезивания, отремонтировать стадион “Энергетик”, создать новый краеведческий музей. Общая сумма инвестиций за эти года составит порядка ₽5,3 млрд!» — добавил он.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.