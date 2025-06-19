«Росатом» инвестирует более пяти миллиардов в соцобъекты в Курской области

«Росатом» — один из главных партнёров Курской области. Развитие атомной отрасли в регионе для нас является важной задачей. Вместе с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачёвым на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие 3 года. Сердце Курской атомной энергетики — АЭС в городе Курчатове. Станция является крупнейшим генератором электроэнергии во всем Черноземье: мощность позволила обеспечить профицит и сделать наш регион привлекательным для развития, внедрения новых проектов", — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.