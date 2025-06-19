Трое омичей сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

В Омской области стали известны предварительные результаты Единого государственного экзамена по физике и обществознанию. Согласно данным министерства образования, обществознание сдавали 3170 учеников, что делает этот предмет самым популярным среди предметов по выбору. В физике свои знания проверили 1710 выпускников.
Трое выпускников показали абсолютный результат, получив 100 баллов за ЕГЭ по физике. Это выпускники лицея № 74, гимназии № 19 и средней школы № 144. Еще семь участников набрали 97 баллов. Доля высокобалльников по физике составила 6% — от 80 баллов и выше. Аналогичное количество стобалльных работ было зафиксировано и в прошлом году.
По обществознанию в этом году, как и в прошлом, 100-балльных результатов нет. Один из участников получил 98 баллов. Доля работ с высокими баллами по этому предмету превысила 4%.
Общее количество стобалльных работ в Омской области по результатам ЕГЭ составляет 28.
Ранее мы писали, что по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко, выпускники, набравшие высокие баллы и поступившие в местные вузы, получат единовременные выплаты в размере до 120 тысяч рублей, в зависимости от результатов трех предметов ЕГЭ.