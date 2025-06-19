Трое омичей сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Трое выпускников показали абсолютный результат, получив 100 баллов за ЕГЭ по физике. Это выпускники лицея № 74, гимназии № 19 и средней школы № 144. Еще семь участников набрали 97 баллов. Доля высокобалльников по физике составила 6% — от 80 баллов и выше. Аналогичное количество стобалльных работ было зафиксировано и в прошлом году.