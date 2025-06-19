В Москве снизилось число тяжелых ДТП с участием самокатчиков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Количество тяжелых ДТП с пользователями самокатов в Москве снизилось почти на 25%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«С точки зрения безопасности те решения, которые мы приняли не так давно, в начале сезона, о необходимой регистрации через портал mos.ru, они однозначно пошли на пользу. У нас количество тяжелых ДТП с пользователями самокатов уже снизилось почти на 25%. Надеемся, что этот тренд будет сохранен до конца сезона», — сказал Ликсутов.
Он отметил, что работа в сфере безопасности передвижений на электросамокатах будет продолжена, власти столицы планируют направить дополнительные предложения до конца года.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.