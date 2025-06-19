В Москве снизилось число тяжелых ДТП с участием самокатчиков

«С точки зрения безопасности те решения, которые мы приняли не так давно, в начале сезона, о необходимой регистрации через портал mos.ru, они однозначно пошли на пользу. У нас количество тяжелых ДТП с пользователями самокатов уже снизилось почти на 25%. Надеемся, что этот тренд будет сохранен до конца сезона», — сказал Ликсутов.