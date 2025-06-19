Песков прокомментировал возможное появление Путина в «Простоквашино»

Ранее председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, выступая на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале «Простоквашино» может стать «мягкой силой» для продвижения России и ее культуры в мире, и такой персонаж появится.