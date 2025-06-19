Песков прокомментировал возможное появление Путина в «Простоквашино»

Ранее председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, выступая на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале «Простоквашино» может стать «мягкой силой» для продвижения России и ее культуры в мире, и такой персонаж появится.
«Нет, это, конечно, не надо согласовывать. Путин — это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан. Поэтому, наверное, вполне можно понять интерес. Главное, чтобы детишкам было интересно», — сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя инициативу мультипликаторов.
Глава Союзмультфильма, говоря о планах создания нового героя, высказала мнение, что «Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт». На вопрос о том, кто еще из персонажей может составить такую яркую пару, Песков отметил: «Это уже пусть специалисты, пусть Юлиана рассуждает, ей виднее».