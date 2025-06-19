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На улице Кировоградской в Уфе опрокинувшаяся в ДТП фура перегородила дорогу

В Уфе на улица Кировоградской опрокинулась фура и перекрыла дорогу.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 июня, в Уфе случилось ДТП, которое доставило проблемы множеству неудобств. Об этом рассказали пресс-службы Управления гражданской защиты и Госавтоинспекции.

Авария случилась по адресу улиц Кировоградская, 10, столкнулись водитель большегруза Scania по неустановленной пока момент причине, потерял управление и въехал в припаркованные Lada Granta, Haval, Hyundai Getz и Mitsubishi Outlander. В результате происшествия фура перевернулась и перекрыла дорогу.

— В легковых автомобилях людей на момент ДТП не оказалось. По факту происшествия начато административное расследование, — сообщает ГАИ.

Сотрудники экстренной службы просят водителей выбирать альтернативные пути передвижения по городу.

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