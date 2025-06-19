Студенты СамГТУ разработали оригинальное устройство для забора проб воды

Аппарат управляется оператором с берега, его конструкция выполнена из прочного композитного материала. Внутри установлен специальный механизм для забора воды и хранения образцов. После запуска прибора оператором включается насос, и вода собирается в специальную емкость. Далее катер самостоятельно возвращается на сушу, откуда пробы отправляются в лабораторию.