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Студенты СамГТУ разработали оригинальное устройство для забора проб воды

Студенты Самарского политеха разработали оригинальное радиоуправляемое устройство для забора проб воды из открытых водоёмов.

Студенты Самарского политеха разработали оригинальное радиоуправляемое устройство для забора проб воды из открытых водоёмов. Катер под названием «Буревестник» предназначен для экологического мониторинга загрязнения рек и озёр вблизи железных дорог.

Аппарат управляется оператором с берега, его конструкция выполнена из прочного композитного материала. Внутри установлен специальный механизм для забора воды и хранения образцов. После запуска прибора оператором включается насос, и вода собирается в специальную емкость. Далее катер самостоятельно возвращается на сушу, откуда пробы отправляются в лабораторию.

Катер устойчив к волнам высотой до 50 сантиметров и ветру скоростью до 10 метров в секунду. Испытания подтвердили работоспособность аппарата и эффективность механизмов забора проб.

Проект реализован студентами под руководством преподавателей факультета машиностроения, металлургии и транспорта и заказан крупнейшим промышленным партнером университета ОАО «РЖД». Политеховцы готовятся перейти к производству готовых устройств.

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